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«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины

«Это не пенальти. Что должен был сделать Ливакович, куда он мог уйти? Если это новые правила, они могли бы сказать нам о них». Далич после 0:3 от Аргентины

Златко Далич оценил назначение пенальти в ворота сборной Хорватии. В матче 1/2 финала ЧМ-2022 хорваты проиграли Аргентине (0:3).

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