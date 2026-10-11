В России вступит в силу новый ГОСТ, меняющий правила для растворимого кофе

С 1 ноября 2026 года в России начнёт действовать ГОСТ Р 50364-2025 «Напитки кофейные растворимые. Общие технические условия», выяснил aif.
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