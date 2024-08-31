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A2:Research: большинство фанатов спорта ежемесячно тратят на события до 10 тысяч

A2:Research: большинство фанатов спорта ежемесячно тратят на события до 10 тысяч

По данным опроса аналитического центра A2:Research, самым эффектным и популярным, по мнению российских поклонников спорта, оказался футбол (39%), на втором месте - хоккей (30%), а на третьем - смешанные единоборства (21%).

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