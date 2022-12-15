Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Я что то не въехал, он свалил или нет? Если нет- его что, упрятать нельзя вместе с женой? Или надо народу за это взят...Объявленный в роз...
  • Роман Хуторецкий
    Кому ты пишешь, идиот, и зачем? Мы знаем своих Героев, и догадываемся, что иногда они, к сожалению, погибают. Но всё ...Гробы в российски...
  • Светлана Соловьева
    Когда займутся Бегловым?Объявленный в роз...

Объявленный в розыск Невзоров* продолжает зарабатывать миллионы в РФ. При чём здесь Беглов?

Объявленный в розыск Невзоров* продолжает зарабатывать миллионы в РФ. При чём здесь Беглов?

Сваливший ипполог-сатанист Александр Невзоров* ещё весной объявлен в розыск, заочно арестован. Что не мешает экс-советнику гендиректора Первого канала Эрнста и экс-консультанту питерского губера Беглова продолжать делать деньги на территории России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх