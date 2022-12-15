Объявленный в розыск Невзоров* продолжает зарабатывать миллионы в РФ. При чём здесь Беглов?

Сваливший ипполог-сатанист Александр Невзоров* ещё весной объявлен в розыск, заочно арестован. Что не мешает экс-советнику гендиректора Первого канала Эрнста и экс-консультанту питерского губера Беглова продолжать делать деньги на территории России.