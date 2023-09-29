Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Куда пропали "Белые лебеди"? Почему не летают наши лучшие ракетоносцы и что с программой ПАК-ДА, которая должна прийти им на смену

Куда пропали "Белые лебеди"? Почему не летают наши лучшие ракетоносцы и что с программой ПАК-ДА, которая должна прийти им на смену

Кто-то в западных СМИ уже назвал Ту-160М2 "Чёрным лебедем". Поэтично, хотя и достаточно спорно из-за двойного значения английской версии этого словосочетания.

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Комментарии
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Misha Glusch
ниче, скоро проект &quot;писдес&quot; выйдет с конвейера...
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14 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Все старые передали ВСУ , как непригодные для современной войны , будем использовать как мишени , а вот новые говорят , что он даже крылами машет как будто птица летит  , взлетает с полосы 100 м длиной ,а шасси при посадке сами раскручиваются , чтобы вращались  со скоростью при посадке  , короче чтобы не стирались совсем . Я понятно излагаю . У меня есть ещё одно предложение , сделать так , чтобы птички не попадали в движок , устройство простейшее . кому надо прошу ...
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14 час.

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