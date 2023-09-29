Куда пропали "Белые лебеди"? Почему не летают наши лучшие ракетоносцы и что с программой ПАК-ДА, которая должна прийти им на смену

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Все старые передали ВСУ , как непригодные для современной войны , будем использовать как мишени , а вот новые говорят , что он даже крылами машет как будто птица летит , взлетает с полосы 100 м длиной ,а шасси при посадке сами раскручиваются , чтобы вращались со скоростью при посадке , короче чтобы не стирались совсем . Я понятно излагаю . У меня есть ещё одно предложение , сделать так , чтобы птички не попадали в движок , устройство простейшее . кому надо прошу ...