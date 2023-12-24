Первая информация и скриншоты Project ATMOSPHERE Разработчики из Inceton Games в сотруднич...

Первая информация и скриншоты Project ATMOSPHEREРазработчики из Inceton Games в сотрудничестве с компанией Mad Games вслед после тизер-трейлера поделились первой информацией и синопсисом своей будущей научно-фантастической игры.
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