Олег Соскин: Крушение Европы началось с Испании, дальше — Германия

Отставка Санчеса стала результатом провала его декретов о конфискации недвижимости? Поездка Мерца в Киев 3 октября окончательно подорвала доверие немецкого среднего класса? Конституционный кризис в Украине из-за сокрытия информации от ЦРУ станет предметом разбирательств? Смена правительства в Берлине остановит финансовые потоки в Украину? Олег Соскин – экс-советник второго президента Украины Леони… Читать далее: https://govorit.
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