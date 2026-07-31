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Русская весна

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В феврале — 55 000 погибших, в июле — 50 000: Зеленский воскресил 5000 солдат ВСУ (ВИДЕО)

В феврале — 55 000 погибших, в июле — 50 000: Зеленский воскресил 5000 солдат ВСУ (ВИДЕО)

В феврале — 55 000 погибших, в июле — 50 000: Зеленский воскресил 5000 солдат ВСУ. «Мы потеряли около 50 000 погибших солдат, 400 000 ранеными и большое количество пропавших без вести», — нагло солгал Зеленский в интервью Fox News.

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