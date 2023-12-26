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Капитан Табах: администрация Байдена никогда не хотела победы Украины над РФ

Капитан Табах: администрация Байдена никогда не хотела победы Украины над РФ

США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, вероятно, в недалеком будущем американские власти принудят украинское руководство сесть за стол переговоров с российскими политиками.

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