Капитан Табах: администрация Байдена никогда не хотела победы Украины над РФ

США никогда не стремились обеспечить победу Украины в конфликте с Россией, вероятно, в недалеком будущем американские власти принудят украинское руководство сесть за стол переговоров с российскими политиками.
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