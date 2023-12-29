SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретным военным космопланом X-37B

Компания SpaceX совместно с национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с многоразовым беспилотным космопланом военного назначения X-37B американских космических сил.
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