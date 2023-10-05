Сопредседатель АдГ сообщил о состоянии Хрупаллы после экстренной госпитализации

Как сообщает DPA, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла в ближайшее время продолжит находиться под медицинским наблюдением после экстренной госпитализации в ходе предвыборного митинга в Баварии.
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