РИА Новости: США усилили давление на банки Турции из-за операций с Россией

Банки Турции сталкиваются с усиленным давлением со стороны Соединенных Штатов из-за операций с Россией и постоянно получают предупреждения о необходимости строжайшим образом осуществлять контроль источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на турецком финансовом рынке.
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