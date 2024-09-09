РИА Новости: США усилили давление на банки Турции из-за операций с Россией

Банки Турции сталкиваются с усиленным давлением со стороны Соединенных Штатов из-за операций с Россией и постоянно получают предупреждения о необходимости строжайшим образом осуществлять контроль источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на турецком финансовом рынке.