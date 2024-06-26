Мосбиржа предлагает ввести аккредитацию для организаторов IPO

Московская биржа предложила создать некий механизм аккредитации для организаторов IPO, чтобы допускать к таким сделкам только проверенные и качественные команды, установив стандарт качества, заявила директор по развитию первичного рынка акций Московской биржи Яна Шенкланд.
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