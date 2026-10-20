МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Связисты группировки войск "Днепр" восстановили связь одной из поврежденных линий между подразделениями на запорожском направлении, преодолев 10 км от узла связи.
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