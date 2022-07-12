Sibkray.ru

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Это точно! У нас так же как в Польше. У кого денег больше  тот и пан!У пенсионера чере...
  • avershin1947mailru Авершин
    у нас всегда виноват простой гражданин и ничего он не докажет потому что денег нет, а без денег ты никто.У пенсионера чере...
  • W357 Ц753W357
    Почему до сих пор не проверяют наличие вод удостоверения в каршеринге , за это надо наказывать сам каршеринг.Каршеринг влетел ...

Более 150 мероприятий: каким будет «Технопром-2022», рассказал губернатор Травников

Более 150 мероприятий: каким будет «Технопром-2022», рассказал губернатор Травников

Федеральный оргкомитет форума «Технопром» под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко рассмотрел программу форума, который пройдет в Новосибирской области с 23 по 26 августа в формате Российской научно-технологической недели.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх