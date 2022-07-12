Более 150 мероприятий: каким будет «Технопром-2022», рассказал губернатор Травников

Федеральный оргкомитет форума «Технопром» под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко рассмотрел программу форума, который пройдет в Новосибирской области с 23 по 26 августа в формате Российской научно-технологической недели.
Федеральный оргкомитет форума «Технопром» под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко рассмотрел программу форума, который пройдет в Новосибирской области с 23 по 26 августа в формате Российской научно-технологической недели.
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