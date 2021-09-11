Автомобиль «Стрела» - джип из рук молодежи заменяет ветерана УАЗ-469

Картина дня. ФинансыАвто-мотоАвтомобиль «Стрела» - джип из рук молодежи заменяет ветерана УАЗ-469 Бронированная "Стрела" для армии. (Техника и жизнь 2021©) Введение В 1972 году в производство поступил УАЗ-469.Вернуться к статье71НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVGVasily GolovСтрела будет стоить не менее 5 млн руб.Компенсация за военный бронемашину.ФинамИнфоКак говаривал мой папа в начале 80-х, когда пошли разговоры о персональных компах: "Сегодня они стоят дороже машины, а вот когда их начнут выпускать миллионами, то цена станет вполне доступной для каждого". Помню, когда в начале 90-х себе свой личный первый комп покупал, он стоил как отечественная четверка. Буквально через полгода цена упала вдвое. Хотя автопром почему-то по этим законам не работает ((александр деевДа уж,а вот когда будут собирать делать свои машины из своих отечественных материалов? Когда уже выпустят свой достойный двигатель,а не Китайский ширпотреб? Цену на машину нагнали космическую уже в изначальном варианте! Это для кого это "чудо" техники сделано? Если для богатых,то им это ведро с колесами и дарма не надо! А если для села,то и им тоже дарма ненадо,цена запредельная ,а качество техники ,тем более с Китайским движком,гавно!Пусть те кто это изобрел и покупают за эту цену.Как говорится,овчинка выделки не стоит.александр деевНо самое интересное,это , военную технику делают хорошую.А гражданскую технику делают такое дерьмо,что ни к селу ни к городу негоже!Столько инженеров,конструкторов,не уже ли нельзя придумать хороший,экономичный бензиновый ,или дизельный двигатель?Купили у итальянцев много лет назад производство Жигулей и на этом остановились.Не уже ли ума не хватает сделать что то стоящее? За то цену нагнали на технику запредельную.Чем гордиться в отечественном автопрома? Да нечем.Надо и министру автопрома и инженерам зарплату платить по прожиточному минимуму, может тогда до этих ушлепков дойдет!АлександрISF2.8 — четырехцилиндровый дизельный наддувный двигатель, производящийся на китайском заводе BFCEC Это не китайский мотор, как некоторые думают, производящийся по лицензии. Это самый настоящий Камминз,александр деевГлавное он собирается в Китае,а не у нас.Этим всё сказано.Китайское не всё хорошее.Лично из своего опыта знаю.Сам сталкивался с Китайской техникой.Чем Китайское навороченной ,я бы на копейке ездил,пусть меньше комфорта,за то отремонтировать самому можно без всей этой новомодной электроники.Чем дольше живём,тем такую парашу выпускают,глаза б мои на это не глядели.Большинство этих наворотов никто в повседневной жизни не применяет.Вот что лучше гидроусилитель руля или электрический усилитель руля? Каждый из этих усилителей руля в разных средах работает по разному.Это как взять КПП механическую или КПП автомат.В городе хорош КПП автомат,но лично я пользуюсь механической КПП .Она надёжнее.тимофей юриевичБьют в литавры,а в фанфары дуют...А если в фанфары будут бить,то и машинка будет соответствующая...Комментировать
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