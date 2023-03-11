Крым занимает первую строчку популярных направлений путешествий у россиян этим летом

Самый популярный формат летнего отпуска в этом году — путешествие по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
Самый популярный формат летнего отпуска в этом году — путешествие по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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