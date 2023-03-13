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Трудные победы «Зенита» и «Барсы», осечка «МЮ», феерия ЦСКА и «Арсенала», «Торпедо» выбило «Динамо» из Кубка Гагарина и другие новости

Трудные победы «Зенита» и «Барсы», осечка «МЮ», феерия ЦСКА и «Арсенала», «Торпедо» выбило «Динамо» из Кубка Гагарина и другие новости

1. «Зенит» в 19-м туре чемпионата России спокойно обыгрывал дома «Химки» со счетом 2:0, а потом позволил сопернику отыграться, но на 91-й все же вырвал победу благодаря голу Мантуана (3:2).

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