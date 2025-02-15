«С ненавистью проглотит»: Медведев прокомментировал заявления Вэнса о Европе

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Европа «проглотит с ненавистью» критику вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на конференции в Мюнхене, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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