Информаторы Сената предупреждают, что режим Байдена продает детей фальшивым "спонсорам" - 85000 детей пропали без вести

Topmember ВАШИНГТОН — Министерство социальных служб потеряло по меньшей мере 85 000 детей, которые незаконно пересекли границу в качестве «несовершеннолетних без сопровождения» после того, как поместили их к «спонсорам», которые могут продавать детей для проституции или принудительного труда, по словам нескольких правительственных осведомителей, которые изложили этот процесс комиссии Сената во вторник.
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