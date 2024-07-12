Информаторы Сената предупреждают, что режим Байдена продает детей фальшивым "спонсорам" - 85000 детей пропали без вести

Topmember ВАШИНГТОН — Министерство социальных служб потеряло по меньшей мере 85 000 детей, которые незаконно пересекли границу в качестве «несовершеннолетних без сопровождения» после того, как поместили их к «спонсорам», которые могут продавать детей для проституции или принудительного труда, по словам нескольких правительственных осведомителей, которые изложили этот процесс комиссии Сената во вторник.