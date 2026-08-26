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Царьград

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После бунтов на Украине всё стало понятно: Для России плохие новости?

После бунтов на Украине всё стало понятно: Для России плохие новости?

После бунтов на Украине всё стало понятно: до глубокого кризиса в обществе у соседей ещё далеко. Для России плохие новости?Волна протестов против ТЦК в Тернополе, где сотрудники военкоматов проводили рейды по жилым домам и пытались задержать мужчин, вызвала широкий резонанс в отечественных СМИ.

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