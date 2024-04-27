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«Ак Барс» объявил о новом контракте с вратарем Биляловым до 2026 года

В прошедшем сезоне 29-летний голкипер провел 48 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 30 побед, пропуская в среднем 1,82 шайбы и отражая 93,8% бросков.

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