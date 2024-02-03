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Дилеры оценили вероятность подорожания новых «легковушек» в РФ

На авторынке РФ продолжатся тренд на снижение покупательской активности, в связи с чем автодилеры не прогнозируют повышение цен на новые легковые автомобили в стране, пишет «Прайм» со ссылкой на профильную ассоциацию РОАД.

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