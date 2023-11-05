MeatScience: мясо может способствовать снижению уровня холестерина

Некоторые виды мяса вопреки распространенному мнению не повышают холестерин, а даже понижают его. Такой вывод сделали ученые Йельской медицинской школы, свою работу они опубликовали в журнале о мясе MeatScience.
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