В рубрику #НАКИПЕЛО Нешуточные страсти кипят на переулке Крупском. Соседи готовы выйти на тропу войны из-за лопаты глины.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Нешуточные страсти кипят на переулке Крупском. Соседи готовы выйти на тропу войны из-за лопаты глины.