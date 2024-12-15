Ученые ждут магнитную бурю на следующей неделе

В первой половине следующей недели на Земле возможна магнитная буря. Такой прогноз подготовили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).