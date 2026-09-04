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Газета.ру

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"Островок": москвичи выбирали Белоруссию и Китай для отдыха летом 2026 года

"Островок": москвичи выбирали Белоруссию и Китай для отдыха летом 2026 года

В числе самых популярных зарубежных направлений этого лета у москвичей оказались Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Италия, Китай, Узбекистан и Таиланд, на них пришлось наибольшее количество бронирований.

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