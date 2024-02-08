США в 2023 году закупили у России уран на рекордные 1,2 млрд долларов

В 2023 году США закупили российский уран на рекордные 1,2 млрд долларов, за 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана увеличился на 43% по сравнению с 2022-м, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.
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