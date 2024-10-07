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Мы соседи по планете

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Как темнокожий воин из Африки стал самураем Ясукэ

Как темнокожий воин из Африки стал самураем Ясукэ

Почти 500 лет назад африканский воин попал в Японию и первым из иностранцев стал самураем. Большой рост, физическая сила, отвага и верность помогли темнокожему чужаку войти в воинскую элиту и превратили его в легенду.

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