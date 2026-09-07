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Пятый канал

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Дом ветеранов и бюджет на восстановление: что Путин обсудил с врио главы Дагестана

Дом ветеранов и бюджет на восстановление: что Путин обсудил с врио главы Дагестана

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным обсудил поддержку участников специальной военной операции и восстановление после наводнения в регионе.

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