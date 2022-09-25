В Москве за полутора суток выпало 85% месячной нормы осадков

«До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО (55 мм), ТиНАО (50 мм), ЗАО (48 мм)», — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.