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В Москве за полутора суток выпало 85% месячной нормы осадков

В Москве за полутора суток выпало 85% месячной нормы осадков

«До 85% от месячной нормы осадков выпало в столице в течение полутора суток Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО (55 мм), ТиНАО (50 мм), ЗАО (48 мм)», — сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

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