BMW отказалась от выпуска пикапа, но готовит конкурента Ленд Крузеру

Баварский автопроизводитель BMW полностью отказался от выпуска роскошного пикапа. Старший вице-президент компании по бренду и управлению продуктами Бернд Кербер заявил, что такая модель не вписывается в имидж BMW.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии