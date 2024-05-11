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BMW отказалась от выпуска пикапа, но готовит конкурента Ленд Крузеру

BMW отказалась от выпуска пикапа, но готовит конкурента Ленд Крузеру

Баварский автопроизводитель BMW полностью отказался от выпуска роскошного пикапа. Старший вице-президент компании по бренду и управлению продуктами Бернд Кербер заявил, что такая модель не вписывается в имидж BMW.

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