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Мошенники обещают казахстанцам помощь со снятием пенсионных накоплений

Мошенники обещают казахстанцам помощь со снятием пенсионных накоплений

О рисках казахстанцев потерять свои пенсионные накопления заявили в ЕНПФ. Всё дело в том, что в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений участились предложения по оказанию помощи в снятии средств свыше порогов достаточности, сообщает ktk.

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