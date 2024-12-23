Мошенники обещают казахстанцам помощь со снятием пенсионных накоплений

О рисках казахстанцев потерять свои пенсионные накопления заявили в ЕНПФ. Всё дело в том, что в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений участились предложения по оказанию помощи в снятии средств свыше порогов достаточности, сообщает ktk.
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