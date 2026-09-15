Колокольня, которая пережила потоп: история озера Резия

На границе Италии и Швейцарии раскинулось живописное озеро Резия. Однако славу ему принесла вовсе не природная красота, а необычный и даже немного жутковатый памятник — колокольня, возвышающаяся прямо над водной гладью.
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