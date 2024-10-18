Все стало черным. Приморский поселок Дунай накрыло облако сажи и пыли

В Приморском крае поселок городского типа Дунай накрыло облако сажи и пыли. Местные жители пожаловались на появление огромного черного облака, появившегося после начала отопительного сезона, сообщает PRIMPRESS.
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