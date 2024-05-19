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Медвежий угол

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В русских школах началась война с Западом: Учителей отправили на "передовую"

В русских школах началась война с Западом: Учителей отправили на "передовую"

Из наших детей растят русофобов. На уроках им рассказывают, как русские приходили в Сибирь колонизаторами, спаивали туземцев, отнимали ресурсы, а на Украине угнетали "независимую" Церковь.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А что делал на конференции Британский « засланец» Кравцов?! Разве кроме введения  в школьную программу гольфа и чирлидинга его еще что- то интересует?! Или он был « для галочки»? Вряд ли он читал сам эти учебники- ему же все фиолетово- и дети, и образование.
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1 час.
И
Искандер
Вспомнилась жирная Томка Натановна Эйдельман, «отличник народного просвещения», «заслуженный учитель», член правления Межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории». Та, что сообщала: «В Ижевске, в музее Калашникова, висят фотографии сотрудников конструкторского бюро, в котором 28-летний Михаил создал свой автомат. Все как на подбор — интеллигентные еврейские лица. Не окажется ли когда-нибудь, что Калашникова «назначили» создателем автомата, просто потому, что он больше подходил по анкетным данным?».. Она ещё много о чём паскудничала и ни хрена ей по 282 статье не прилетело. Теперь, слинявшая в Португалию, она, с гнусной ухмылкой на рыхлой роже, весело кричит с экрана западных тв:«Слава Украине! Героям слава!», излагая в Инете «свой взгляд на историю России». Ей, воспитателю ребятишек России по заветам Сороса, еврейке, нацики/фашисты – родня по духу, братья и герои. Блин, то ли Гитлер чего-то не доделал, то ли Сталин слишком уж старался спасая богоизбранце. Страшно от таких мыслей делается…
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54 мин.
Владислав Владислав
Пора брать за жо ... авторов учебников ... Кто им платит за эти вбросы ?
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25 мин.

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