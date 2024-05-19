В русских школах началась война с Западом: Учителей отправили на "передовую"

А что делал на конференции Британский « засланец» Кравцов?! Разве кроме введения в школьную программу гольфа и чирлидинга его еще что- то интересует?! Или он был « для галочки»? Вряд ли он читал сам эти учебники- ему же все фиолетово- и дети, и образование.

И

Искандер

Вспомнилась жирная Томка Натановна Эйдельман, «отличник народного просвещения», «заслуженный учитель», член правления Межрегиональной общественной организации «Объединение преподавателей истории». Та, что сообщала: «В Ижевске, в музее Калашникова, висят фотографии сотрудников конструкторского бюро, в котором 28-летний Михаил создал свой автомат. Все как на подбор — интеллигентные еврейские лица. Не окажется ли когда-нибудь, что Калашникова «назначили» создателем автомата, просто потому, что он больше подходил по анкетным данным?».. Она ещё много о чём паскудничала и ни хрена ей по 282 статье не прилетело. Теперь, слинявшая в Португалию, она, с гнусной ухмылкой на рыхлой роже, весело кричит с экрана западных тв:«Слава Украине! Героям слава!», излагая в Инете «свой взгляд на историю России». Ей, воспитателю ребятишек России по заветам Сороса, еврейке, нацики/фашисты – родня по духу, братья и герои. Блин, то ли Гитлер чего-то не доделал, то ли Сталин слишком уж старался спасая богоизбранце. Страшно от таких мыслей делается…