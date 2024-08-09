Вчера 24K прочитали Украина заплатит дорогую цену за вторжение ВСУ в Курскую область, без тяжелых решений внутри России тоже не обойдется Август 2000 года, гибель подводной лодки «Курск».
Как Путин ответит за Курск: раскрываем боевой план Кремля
Комментарии
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Лев Добрый
Всё будет нормально, если помощники президента перестанут собирать вороньи яйца, а начнут заниматься делом!👍👈⚔️🤠
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17 час.
Traveller
"Мойша ростовский" - это погоняло? Уж очень занудно его повторение про "мятеж июня прошлого года". Какой "мятеж"?!? Вагнер первый сказал, что оленевод и Ко ведут страну к поражению. Но до верха это стало доходить только сейчас, когда упомянутая "Ко" постепенно переселяется на нары. Только вот оленевод тихЭнько спрятан на тёплое место и в ус не дует.
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14 час.
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