МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    Как вы,крохоборы вонючие,заебали со своей никчёмной рекламой! Чтоб вы передохли все со своей роднёй, ублюдки!Военкор: Колонна ...
  • Walery
    Депортировать армян из РФ как возможных диверсантов из недружественного государства. Или репрессировать в Сибирь.«Фига в кармане»:...
  • Eduard
    Наглые!Германия пошла на...

Как Путин ответит за Курск: раскрываем боевой план Кремля

Как Путин ответит за Курск: раскрываем боевой план Кремля

Вчера 24K прочитали Украина заплатит дорогую цену за вторжение ВСУ в Курскую область, без тяжелых решений внутри России тоже не обойдется Август 2000 года, гибель подводной лодки «Курск».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Всё будет нормально, если помощники президента перестанут собирать вороньи яйца, а начнут заниматься делом!👍👈⚔️🤠
Ответить
17 час.
Traveller
&quot;Мойша ростовский&quot; - это погоняло? Уж очень занудно его повторение про &quot;мятеж июня прошлого года&quot;. Какой &quot;мятеж&quot;?!? Вагнер первый сказал, что оленевод и Ко ведут страну к поражению. Но до верха это стало доходить только сейчас, когда упомянутая &quot;Ко&quot; постепенно переселяется на нары. Только вот оленевод тихЭнько спрятан на тёплое место и в ус не дует.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх