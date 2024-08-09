Как Путин ответит за Курск: раскрываем боевой план Кремля

Traveller

"Мойша ростовский" - это погоняло? Уж очень занудно его повторение про "мятеж июня прошлого года". Какой "мятеж"?!? Вагнер первый сказал, что оленевод и Ко ведут страну к поражению. Но до верха это стало доходить только сейчас, когда упомянутая "Ко" постепенно переселяется на нары. Только вот оленевод тихЭнько спрятан на тёплое место и в ус не дует.