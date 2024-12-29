Русская девушка Джонни Деппа рассказала Super о важных изменениях в жизни

Кажется, в итоговой рубрике «Пары, которые мы потеряли» стало на одну строку больше. 61-летний Джонни Депп и 28-летняя уроженка Екатеринбурга Юлия Власова впервые попались на глаза папарацци этим летом в Лондоне.
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