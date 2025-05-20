Не сыпь мне соль на рану. Пока РЖД безуспешно борются с порожняком, грузы стоят в ожидании

Железные дороги превратились в королеву драмы российской логистики. Каждый год даже далёкие от отрасли и её проблем зрители наблюдают очередную серию затянувшейся мыльной оперы о несчастном перевозчике, злых операторах и несправедливости жизни.
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