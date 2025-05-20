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Вгудок

15 подписчиков

Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Не сыпь мне соль на рану. Пока РЖД безуспешно борются с порожняком, грузы стоят в ожидании

Не сыпь мне соль на рану. Пока РЖД безуспешно борются с порожняком, грузы стоят в ожидании

Железные дороги превратились в  королеву драмы российской логистики. Каждый год даже далёкие от отрасли и её проблем зрители наблюдают очередную серию затянувшейся мыльной оперы о несчастном перевозчике, злых операторах и несправедливости жизни.

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