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От лейкоза до болезни Крона: что может увидеть стоматолог во рту пациента

От лейкоза до болезни Крона: что может увидеть стоматолог во рту пациента

На обычном приеме стоматолог может увидеть не только кариес, но и болезни совсем других органов. Как здоровье зубов влияет на весь организм, почему отсутствие зуба может привести к изменению осанки и стоит ли удалять зубы мудрости без причины, «Татар-информу» объяснил стоматолог-хирург Республиканской стоматологической поликлиники Виталий Аржанцев.

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