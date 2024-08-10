От лейкоза до болезни Крона: что может увидеть стоматолог во рту пациента

На обычном приеме стоматолог может увидеть не только кариес, но и болезни совсем других органов. Как здоровье зубов влияет на весь организм, почему отсутствие зуба может привести к изменению осанки и стоит ли удалять зубы мудрости без причины, «Татар-информу» объяснил стоматолог-хирург Республиканской стоматологической поликлиники Виталий Аржанцев.