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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Селебрини – главный претендент на «Харт» в сезоне-2026/27 по версии The Hockey News. Макдэвид – на «Арт Росс», Мэттьюс – на «Ришара», Валльстедт – на «Везину»

The Hockey News представил топ-3 претендентов на индивидуальные награды в НХЛ по итогам предстоящего регулярного чемпионата.

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