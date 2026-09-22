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Юрист Егоров: кандидат может потребовать оплату за использование тестового задания

Юрист Егоров: кандидат может потребовать оплату за использование тестового задания

Если кандидат сделал тестовое задание, то это не означает, что организация автоматически получила право использовать его в коммерческих целях.

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