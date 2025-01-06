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Калужские новости

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В Калужской области вновь перекрыто движение по наплавному мосту через Оку

В Калужской области вновь перекрыто движение по наплавному мосту через Оку

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Водителей просят заранее искать пути объезда. Жителей Калужской области предупреждают о том, что с 6 января перекрыто движение по наплавному мосту через Оку около посёлка Дугна Ферзиковского района.

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