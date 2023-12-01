В Екатеринбурге задержали агрессивных молодых людей, стрелявших в студента УрФУ

Хулиганы поссорились с магистрантом-первокурсником в трамвае и применили оружиеВ Екатеринбурге полиция задержала двоих молодых людей, напавших 30 ноября на студента УрФУ, сообщает Telegram-канал Ural Mash.
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