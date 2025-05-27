Едва олигарх Роман Абрамович появился в Кремле незадолго до первого переговорного раунда в Стамбуле, на которых договорились об обмене пленными "1000 на 1000", сеть наполнили слухи и "инсайды", мол опять террористов "Азова"* отдадим, за которых так "переживает" киевская верхушка.
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