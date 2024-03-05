Под Смоленском выбрали главу Духовщинского района

Уже вступивший в должность руководитель муниципального образования поблагодарил правительство Смоленской области за поддержку района Сегодня на расширенном заседании депутатов Духовщинского райсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору кандидатов на пост главы этого муниципалитета Смоленской области, был избран Борис Петифоров.