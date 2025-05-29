Россия в апреле нарастила экспорт алмазов в Гонконг до годового максимума Татьяна АрестоваСогласно таможенной статистики Гонконга (специальный административный район Китая), в апреле импорт алмазов из России достиг годового максимума.
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