«Дома скучно»: Шура о трудоголизме

Певец Шура признался, что не умеет отдыхать в привычном понимании этого слова. Несмотря на усталость от гастролей, перелетов и репетиций, артист предпочитает проводить время за творчеством и не может долго оставаться без выступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии