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Пятый канал

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«Дома скучно»: Шура о трудоголизме

«Дома скучно»: Шура о трудоголизме

Певец Шура признался, что не умеет отдыхать в привычном понимании этого слова. Несмотря на усталость от гастролей, перелетов и репетиций, артист предпочитает проводить время за творчеством и не может долго оставаться без выступлений.

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