Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    здапи нестроевая((((Русские жители на...
  • Балу -
    А на хрена нам этот... цветок лотоса в проруби?... Они ж через полгода опять морду воротИть начнут...«Наше решение по ...
  • Alex Nемо
    Всё вооружение проданное туркам и индийцам попадет в руки спецслужб США или НАТО (что в принципе одно и тоже).  Всё ч...«Наше решение по ...

В новом законе Укропии о воинской обязанности депутаты Рады хотят "уравнять мужчин и женщин"

В новом законе Укропии о воинской обязанности депутаты Рады хотят "уравнять мужчин и женщин"

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что в новом законе о воинской обязанности депутаты хотят "уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей"«У женщин останется уникальная отсрочка и право на увольнение – беременность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх