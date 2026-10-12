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Курские новости

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Курск изменил правила предоставления субсидий инвесторам

Курск изменил правила предоставления субсидий инвесторам

Компании с высоким социальным рейтингом теперь смогут претендовать на господдержку в Курской области на более выгодных условиях, но главным критерием остается бюджетная эффективность проекта.

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